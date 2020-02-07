Брянец пожаловавлся в соцсетях на жадных маршрутчиков

Житель Брянска в соцсети ВКонтакте выразил недовольство жадными водителями маршруток. Некоторые набивают в салон по 30 человек, отмечает автор сообщения.

Ехать в полусогнутом положении, по его словам очень неудобно: затруднительно передать за проезд, присутствует опасение, что какой-нибудь стоящий пассажир ненароком придавит ребенка и тому подобное.

Автор сообщения удивляется, почему ГИБДД не штрафует маршрутчиков за переполненные салоны.

Ранее мы сообщали, что жительница Брянска в понедельник возмутилась в соцсети поведением подростков, отказавшихся в переполненном автобусе уступить место пожилой женщине.