Прокуратура оштрафовала директора жирятинской школы за холод в классах

Прокуратура Жирятинского района Брянщины оштрафовала за холод в классах директора местной школы.

Прокурорская проверка показала, что температура в учебных помещениях была на несколько градусов ниже нормы. Как сообщает областное надзорное ведомство, после требования прокурора района восстановить температурный режим в классах стало теплее.

Ранее мы сообщали, что производителя молочной продукции из Комаричей Россельхознадзор оштрафовал за наличии в изготовленном на предприятии сливочном масле в Воронеже экспертиза обнаружила растительные жиры.