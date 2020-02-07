В Брянском районе прокуратура нашла ничейную ЛЭП

Прокуратура Брянского района нашла ничейную ЛЭП, проверяя жалобу владельцев дач в садовом товариществе в окрестностях села Снежка на перебои со светом. Оказалось, что линия электропередач, по которой садоводам подается ток, уже почти три года фактически ничья.

Товарищество как юридическое лицо прекратило существование в августе 2017 года, и с тех пор проходящая по его территории линия электропередач оказалась бесхозной.

Администрация сельского поселения в Снежке требование надзорного ведомства принять ответственность за эту ЛЭП на себя. Но поскольку закон не допускает существования ничейных ЛЭП, прокуратура обратилась в суд, и тот ее иск удовлетворил. Так что взять ЛЭП на баланс администарции поселения все же придется.