В Брянске прокуратура заставила чиновников оплатить лекарства для инвалида
Прокуратура Брянска добилась от регионального департамента здравоохранения выделения более чем 300 тысяч рублей на жизненно необходимые лекарства для инвалида второй группы.
Проведя проверку по его заявлению, надзорное ведомство направило иск в суд, и тот принял положительное решение.
Ранее мы сообщали, что прокуратура Брянского района через суд добилась от администрации Снежского сельского поселения принять на баланс бесхозную ЛЭП в дачном товариществе.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Беларуси первым опытом работы обновленного Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.