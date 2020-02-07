В Брянске прокуратура заставила чиновников оплатить лекарства для инвалида

Прокуратура Брянска добилась от регионального департамента здравоохранения выделения более чем 300 тысяч рублей на жизненно необходимые лекарства для инвалида второй группы.

Проведя проверку по его заявлению, надзорное ведомство направило иск в суд, и тот принял положительное решение.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Брянского района через суд добилась от администрации Снежского сельского поселения принять на баланс бесхозную ЛЭП в дачном товариществе.