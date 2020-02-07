Во вторник брянский троллейбус №9 изменит маршрут

Брянская мэрия сообщила в понедельник, что во вторник, 11 февраля, троллейбус №9 будет курсировать между 10 микрорайоном и Камвольным комбинатом по измененному маршруту. Скорректированная схема движения в направлени Камвольного комбината выглядит так: ул. Бежицкая — ул. Ульянова — ул. Куйбышева — ул. III Интернационала — ул. Ульянова — ул. Литейная — ул. 50-й Армии.

Причина изменения маршрута — земляные работы на улице Харьковской по устранению последствий аварии на водопроводе.

Работы планируется завершить вечером вторника. А уже в среду троллейбус №9 должен вернуться к стандартному маршруту.