Брянский пенсионер выиграл 1 млн рублей в лотерею

Компания «Столото» сообщила, что жителю Брянщины Николаю Бондаренко достался приз. В 1320 тираже лотерии он выиграл 1 млн рублей.

Николай сейчас на пенсии, а прежде работал охранником. Лотерейные билеты покупает всю жизнь, это его хобби. А выигрышный билет ему подарили дочь с зятем.

Дочь Николая Юлия рассказала, что муж купил пару билетов и был уверен: в этот раз кому-то из их семьи обязательно повезет. Один билет они с Юлией решили подарить ее отцу. А после тиража она, проверив результаты, узнала, что ему и выпал выигрыш.

«Я был ошеломлен такой новостью. Несколько раз проверял тираж. Я очень рад», — рассказывает сам победитель.

Выигранные деньги Николай решил подарить дочери, чтобы они с зятем купили более просторную квартиру.

Ранее мы рассказали, что в лотерею выиграл депутат от Брянщины Николай Валуев. Правда, улов депутата Госдумы был гораздо скромнее. Из пяти лотерейных билетов, что подарили им с супрогой перед Новым годом, три выиграли по 100 рублей.