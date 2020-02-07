Брянские полицейские отправились на полгода в Чечню

УМВД по Брянской области сообщило, что во вторник очередная группа полицейских из региона отбыла в полугодовую командировку в Чеченскую республику, где брянские силовики традиционно служат в Шатойском районе.

Начальник УМВД Владислав Толкунов напутствовал подчиненных служить достойно, служебные задачи решать грамотно и вернуться в Брянск без потерь. На дорогу для командированных отслужили также молебен.

В этом году исполняется ровно 20 лет со дня первой командировки брянских полицейских на Северный Кавказ. Все эти годы стражи порядка выезжают в Щатойский район регулярно.