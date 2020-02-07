Дороги Брянщины чистят от снега 46 машин

Во вторник дороги на Брянщине чистят от снега 46 машин. Об этом сообщило ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск». На дорогах работают комплексные дорожные машины, тракторы, грейдер и погрузчики.

От снега расчищаются федеральные трассы А-240, Р-320 и подъезд к Брянску с трассы М-3.

Бригады дорожных рабочих чистят от снега остановки вдоль трасс.

Сложностей с проездом по расчищаемым дорогам, по оценке ФКУ, нет.

Ранее мы сообщили, что утром вторника жители Брянска жаловались в соцсетях на снежные завалы на дорогах Брянска и констатировали, что спецтехника там замечена не была.