В брянских ЦТО занимаются 1100 школьников в год
В мэрии Брянска прошло совещание об итогах работы центров технического образования (ЦТО) при учебных заведениях города.
ЦТО при брянских школах дают возможность ученикам получить дополнительные знания по физике, математике и информатике и узнать больше о профессии инженера. Для этого программой предусмотрены экскурсии на ведущие предприятия Брянска и региона.
Силами ЦТО проводят также занятия по робототехнике и конструированию из Лего в детских садах. В 2019 году в программе участвовали 19 садиков города.
Благодаря договренностям с профессиональными училищами и колледжами у школьников, занимающихся в ЦТО, есть возможность делать на учебно-производственной базе этих учебных заведений лабораторные и практические работы. На перспективу рассматривается вариант аналогичного сотрудничества и с вузами в Брянска.
Занятия ЦТО дают не только дополнительные знания и навыки, но и прибавляют 3-5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в технические вузы.
Первые ЦТО в Брянке появились в 2016 году. Они появились на базе городских гимназий №№1, 3 и 7 и школы № 11. Сейчас в них занимаются 1100 школьников в год. В 2020 году мэрия планирует создать еще 165 мест. На их оснащение из бюджета выделяется 1,4 млн рублей.
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