Брянская ГИБДД провела ликбез для пенсионеров на дороге

Инспекторы Брянской ГИБДД накануне провели занятие Школы пожилого пешехода в Советском районе города. Об этом во вторник сообщил сайт регионального УМВД.

Участникам показали видеокурсы, где в доходчивой форме разъяснили основные правила безопасного поведения на дороге.

Пожилые люди считаются наиболее уязвимыми участниками движения. Ведь с возрастом зрение, слух и реакция лучше не становятся.

Дополнительно участникам занятия показали видеокурс, рассказывающий об основных уловках телефонных мошенников, с рекомендациями, как не попасть в расставленные ими ловушки.

Такие занятия сотрудники ГИБДД проводят регулярно.

Состоявшееся занятие мы проанонсировали ранее.