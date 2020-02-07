Брянская епархия запустила акцию в память о Великой Отечестенной войне

Брянская епархия РПЦ объявила о старте акции в честь 75-летия Победы «Вспомним подвиг наших дедов». Жителям Брянщины предлагают прислать в информационно-издательский отдел епархии воспоминания и фотографии, рассказывающие о военных годах, чтобы сохранить их для потомков.

К участию в акции приглашаются священники, прихожане, воспитанники воскресных школ при храмах РПЦ и вообще все желающие.

Присылать воспоминания и фотографии можно по электронному адресу izdat.otdel32@yandex.ru или на страницs епархии в соцсетях: Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассники.

Ранее мы сообщили, что брянская мэрия уже начала готовиться к празднованию Дня Победы. 9 мая праздничные салюты прогремят во всех районах города.