Брянцы выложили в соцсети снимки луж на проспекте Ленина

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте во вторник выложили фотографии луж на проспекте Ленина. На снимках женщина пытается найти относительно сухие места, собираясь пересечь проезжую часть.

«Где стопиццот единиц техники?», — вопрошает анонимный автор публикации. Комментаторы отвечают, что спецтехника с лужами ничего поделать не может. Хотя некоторые пеняют на качество ливневой канализации и дорожного покрытия.

Ранее мы сообщили, что на дорогах Брянска расчищают снег 80 машин и почти 200 человек. Образование на дорогах «каши» в мэрии пояснили действием реагента.