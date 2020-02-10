Мусорный оператор призывает брянцев выбрасывать батарейки только в специальные контейнеры

Региональный мусорный оператор АО «Чистая планета» напомнил брянцам, что в городе действует сеть специальных контейнеров для отработанных батареек. Их можно найти в таких сетевых магазинах, как «Авента», «ВкусВилл», «Лента», «М-Видео» и «Эльдорадо». Установлен такой контейнер также в помещении областного департамента природных ресурсов и эконолии. А недавно появился и в офисе АО «Чистая планета».

«На долю выброшенных батареек приходится до половины токсичных отходов. Одна батарейка, оказавшись в почве, начинает разлагаться и заражает до 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Попадающие в грунтовые воды тяжелые металлы способны навредить и человеку, оказываясь в частных колодцах и системах централизованного водоснабжения. Заражаются ими и продукты питания. Процесс опасного заражения, которое причиняет вред растениям, насекомым и животным, способен затянуться на несколько десятилетий», — рассказывает Татьяна Корытина, руководитель экологической службы АО «Чистая планета».

Батарейки, которые брянцы оставят в предназначенных для них контейнерах, отправятся на утилизацию на специализированный завод в Челяьинск. А значит, навредить природе не смогут.