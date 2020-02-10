В начале марта в БГУ выберут первую красавицу

В Брянском государственном университете имени академика Петровского в начале марта по традиции выберут первую красавицу вуза.

Конкурс «Краса БГУ-2020» состоится 5 марта в актовом зале университета. И, скорее всего, это снова будет фейеричное шоу.

Самую красивую студентку в университете выбирают каждый год. В прошлом году ей стала Карина Акулова (на снимке).

Ранее мы сообщили, что проведение в ЦПКиО им. 1000-летия Брянска «Лыжни России», намеченное на последний день зимы, остается под вопросом, так как непонятно, будет ли в этот день лежать снег. Ну а конкурс красоты должен состояться при всякой погоде, потому что проводится в помещении и от нее не зависит.