Приют «Второй шанс» проведет выставку питомцев, ищущих добрые руки

Брянский приют «Второй шанс» анонсировал в социальных сетях акцию «Забери меня домой». Она будет проходить с 28 февраля по 1 марта включительно в микрорайоне Новостройка.

В зале площадью 90 квадратных метров брянцы смогут увидеть воспитанников приюта — котят, щенят, взрослых котов и кошек. И забрать понравившихся животных в свой дом. Все животные привиты и имеют ветпаспорт.

Выставка будет работать с 12:00 до 18:00 на втором этаже торгового модуля МБ (ориентир — Свенская ярмарка). Официальный адрес: ул. 2-я Мичурина,

Ранее мы сообщили, что сотрудникам приюта не удалось спасти кота, доставленного туда после того, как дети забросили его в трансформаторную будку. Как выяснилось, животное получило несовместимый с жизнью отек легких.