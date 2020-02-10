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Задержанные на брянской таможне обезьяны поселились в новый вольер

Опубликовано Сегодня, 12:30

Калужсктй центр реабилитации диких животных «Феникс» рассказал в соцсетях о судьбе досталвенных туда ранее яванских макак, которых в середине декабря задержали брянские таможенники при попытке ввезти их в Россию без документов.

На днях обезьян поместили в новый вольер, который построили волонтеры из стройматериалов, купленных на пожертвования.

В вольере нашлось место для 21 обезьяны. Остальные доставленные из Брянска животные ждут своей очереди. Всего их в центре осталось 50 макак. Десять животных ранее украли неизвестные злоумышленники.

Макаки были изъяты таможенниками 14 декабря и до того, как их отправили в Калугу, находились в брянском приюте для животных «Второй шанс».

Ранее мы сообщили, что приют в конце февраля и начале марта проведет на Новостройке выставку своих питомцев, которых желающие смогут забрать в семьи.

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