Брянцев возмутили залежи валежника рядом с памятником партизанам

«За болвой в районе Фокино , за бывшем лагерем ...твориться бардак возле памятника наших партизан. Не кому нет дела . Кругом лежит сухой лес ...валежник ... и это к 75 летия нашей истории .. Почему не убирают лесхозы эти объекты ....? Кругом все лежит ужасс...», — написал в паблике «Подслушано Брянск» анонимный участник (авторские орфография и пунктуация сохранены).

К сообщению также прикреплены фотографии самого памятника и залежей валежника вокруг него.

Пользователи высказали предположение, что жители уберут валежник сами: ведь россиянам разрешили его собирать.

Ранее мы сообщили, что другой участник паблика рассказал, как нашел внутри шаурмы гвоздь.