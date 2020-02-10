С 14 по 16 февраля в Брянске пройдет благотоврительный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Варяга» среди юнощшеских команд 2012 года рождения. Об этом сообщил благотворительный фонд «Ванечка».

Запланировано участие комнад из Брянска, Орла, Рославля и Мичуринска.

Состязания приурочены ко Дню больных раком. А сборы от продажи билетов пойдут на лечение онкобольных детей.

Официальное открытие состоится в 11:00 14 февраля в спортпарке «Варяг».