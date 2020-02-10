В Бежице прокуратура заставила учреждение выделить инвалидам место на парковке

В районную прокуратуру обратился житель Бежицы, инвалид второй группы, с жалобой, что ему негде припарковаться рядом в МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району Брянска». В нарушение закона рядом со зданием, которое занимает учреждение, не было выделено парковочное место для инвалидов. Хотя по закону такие места должны быть на парковках любых организаций и предприятий, независимо от их формы собственности.

По итогам проверки поступившей жалобы Бежицкая районная прокуратура вынесла представление об устранении нарушения.

Как сообщила в среду областная прокуратура, на парковке рядом со зданием выделили место для инвалидов, пометили его специальным знаком, а на ответственного, который допустил несоблюдение требований законодательства, наложили дисциплинарное взыскание.