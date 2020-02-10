В Суземском районе отремонтируют участки на двух трассах

Весной, как только настанут подходящие погодные условия, в Суземском районе начнется ремонт участка дороги на Трубчевск длиной три километра. На эти работы планируется потратить 27 млн рублей. Подрядчик для выполнения ремонта уже определен, им стало местное предприятие «Брянскагродорстрой».

Этот же подрядчик участвует в конкурсе на обновление асфальта на трехкилометровом участке дороги регионального значения в направлении от Суземки к украинской границе.

В планах предприятия также выполнить капитальный ремонт улицы Первомайской и заасфальтировать дворы в Суземке.