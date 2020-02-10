Открылись продажи авиабилетов из Брянска в Краснодар и Сочи
Аваикомпания «Азимут» начала продажи билетов на полеты из Брянска в Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в неофициальной группе аэропорта Брянск во ВКонтакте.
Вылеты будут осущетсвляться с 31 марта по 24 октября два раза в неделю — в среду и воскресенье. Цена билета начинается от 1100 рублей до Краснодара и 2500 рублей до Сочи в одну сторону.
На этой неделе стартовали также продажи авиабилетов на прямой рейс перевозчика ИрАэро из Брянска в Симферополь. Пока открыта продажа на воскресные рейсы. Билеты стоят от 6500 тысяч рублей в одну сторону. Недовольные брянцы в комментариях отмечают, что дешевле доехать поездом до Москвы и лететь в Крым из столичных аэропотов.
Ранее мы сообщали, что самолеты из Брянска в Симферополь начнут летать в конце мая.
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