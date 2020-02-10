К детскому саду «Левушка» вернулась огромная лужа

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте накануне вечером была опубликована фотография огромной лужи на проезжей части рядом с детским садом «Левушка».

«Прошла неделя как уехала В.Матвиенко. А лужа, которую засыпали, откачивали, вернулась опять. Добро пожаловать в детский сад "Левушка"!!!», — говорится в сообщении.

В комментариях участники сообщества предлагают, чтобы избавиться от лужи, вернуть председателя Совета Федерации в Брянск.

Ранее мы сообщали, что Валентина Матвиенко прибыла в Брянск на прошлой неделе. Открытие детского сада «Левушка» было одним из пунктов программы ее визита.