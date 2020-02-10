В Жуковском районе заметили аиста

Участник сообщества «Подслушано Брянск» в социальной сети ВКонтакте выложил в паблик фотографию аиста. По его словам, птица была замечена и попала в объектив в районе деревни Ходиловичи Жуковского района.

В обсуждении публикации комментаторы выражают недоумение, откуда аист в феврале. Ведь прилететь так рано с зимовки не мог. Высказывалось и предположение, что птица была слаба к моменту перелета, поэтому осталась на Брянщине а благодаря теплой зиме выжила.

Ранее мы сообщали, что в заповеднике «Брянский лес» в объектив фотоловушки попала рысь с детенышами.