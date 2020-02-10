Жительница Брянска в подъезде приняла собаку за привидение

Видеоролик с изображением собаки со светящимися глазами на темной лестничной площадке в подъезде выложила накануне в социальные сети жительница Брянска.

«Утро. Пятый этаж. Собираемся в школу. Выходим, а там вот это существо. Вот как ходить так, неизвестно, что у нее на уме. Она не из нашего подъезда», — прокомментировала она видеозапись.

В комментариях женщину заверили, что бояться нечего: животное спокойно лежит, не проявляя агрессии. Возможно, ждет, когда пустят в квартиру.

Ранее мы сообщили, что в одном из брянских пабликов был выложен видеоролик о пенсионере 79 лет, который пробегает до 15 км в день.