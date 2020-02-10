Юная артиска из Клинцов выступит в столичном музее Победы

Воспитанница студии «Вострог» из Клинцов Настя Богинская в субботу будет участвовать в фестивале детско-юношеского творчества «Журнали Победы», который будет проходить в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило правительство региона.

Юная артистка исполнит песни «Я живу в России, где дубы и клены» и «Вальс Победы».

Участниками фестиваля станут детские музыкальные и танцевальные коллективы и исполнители из разных городов и регионов России. В частности, в программе выступления артистов из Москвы, Подмосковья, Твери.