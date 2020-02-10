Брянцы чаще обращаются в Росреестр

За прошлый год в региональные структуры Росреестра поступило порядка 250 тысяч заявлений от жителей Брянщины. Это более чем на 15% превышает аналогичный показатель 2018 года. Число заявлений, поданных онлайн, выросло в сравнении с позапрошлым годом втрое — до 60 тысяч. Такими данными статистики поделилось правительство Брянской области.

Всего за год Росреестр в регионе произвел 194 тысячи регистраций прав на недвижимость, ограничений прав на недвижимость и обременений по объектам недвижимости.

6,3 раза по сравнению с 2018 годом увеличилось число поданных заявлений о запрете производить какие-либо сделки с недвижимостью без личного присутствия ее собственника. Всего их за 2019 год поступило более трех тысяч. Вправе подать такое заявление собственник любого объекта недвижимости, который хочет обезопасить себя от мошенничеств с его имуществом с помощью электронной цифровой подписи. Ранее были прецеденты, когда злоумышленники делали электронные подписи на людей, у которых их не было, и продавали их имушество без ведома владельца.