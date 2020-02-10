Инспекторы ГИБДД проводят ликбезы для родителей в детских садах Севска

В детских садах Севска сотрудники ГИБДД проводят тренинги для родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле.

Инспекторы разъясняют родителям базовые правила безопасной перевозки детей в соотвтествии с требованиями ПДД: до семи лет только с удерживающим устройством. С 7 до 12 можно ограничиться ремнем безопасности, но на переднем сидении удерживающее устройство остается обязательным до 12 лет.

Рассказывают они также про распространенные заблуждения о перевозке детей в автомобиле, показывают, как правильно выбирать автокресло, устанавливать его в машину и пристегивать ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Брянске ГИБДД провела ликбез по безопасному поведению на дороге для пенсионеров.