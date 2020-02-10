Брянские полицейские вернулись из командировки в Чечню

Во внутреннем дворе здания УМВД по Брянской области торжественно встретили полицейских, вернувшихся домой после шестимесячной командировки на Северный Кавказ.

В церемонии участвовали зам. начальника УМВД полковник внутренней службы Сергей Григоренко, представители органов всласти, силовиков и РПЦ, родные и близкие, школьники из Юнармии и отряда юных друзей полиции на базе лицея № 27.

Прлицейским вручили почетные грамоты и благодарности.

Ранее мы сообщали, что из Брянска отбыл в Шатойский район Чеченской республики очередной отряд полиции. Он отправился как раз на смену вернувшимся с Кавказа полицейским.