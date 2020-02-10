На Володарке из крана потекла черная вода

Видеоролик с текущей из крана в ванной водой черного цвета выложила в сообщество «Подслушано Брянск» одна из его участниц. По ее словам, видео снято в Володарском районе города.

Самой популярной версией причины некондиционного цвета воды у комментаторов была, что в ванной нашли нефть.

Отдельные участники дискуссии выражали недовольство состоянием ванны. Но поддержки у большинства обсуждавших не нашли.

Ранее мы сообщали, что в один из брянских пабликов выложили фотографию лужи перед детским садом «Левушка», которую убрали перед приездом на его открытие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Однако лужа уже образовалась снова.