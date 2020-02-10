На Володарке из крана потекла черная вода
Видеоролик с текущей из крана в ванной водой черного цвета выложила в сообщество «Подслушано Брянск» одна из его участниц. По ее словам, видео снято в Володарском районе города.
Самой популярной версией причины некондиционного цвета воды у комментаторов была, что в ванной нашли нефть.
Отдельные участники дискуссии выражали недовольство состоянием ванны. Но поддержки у большинства обсуждавших не нашли.
Ранее мы сообщали, что в один из брянских пабликов выложили фотографию лужи перед детским садом «Левушка», которую убрали перед приездом на его открытие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Однако лужа уже образовалась снова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Белоруссии первым опытом работы обновлённого Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.