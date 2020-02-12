Брянских ветеранов поздравил поэт и композитор Валентин Фирсов

В ГДК Советский накануне состоялась торжественная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей. Об этом сообщила мэрия. Хотя до Дня Победы еще далеко, поздравлять всех, кто к нему причастен, брянские власти уже начали.

17 ветеранам глава района Алексей Колесников и депутат горсовета Василий Игрунев вручили юбилейные медали. Затем перед собравшимися выступили композитор и поэт Валентин Фирсов, певец Михаил Сюрин, фольклорный ансамбль «Раздолина», русский народный хор ГДК Советского района и вокальный ансамбль «Созвучие». Они исполняли военные песни.

Ранее мы сообщали, что власти Брянска уже начали подготовку ко Дню Победы: готовить праздничные инсталяции, продумывать меры безопасности при проведении салютов, которые запланированы во всех районах, и тому подобное.