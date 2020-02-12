Брянских ветеранов поздравил поэт и композитор Валентин Фирсов
В ГДК Советский накануне состоялась торжественная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей. Об этом сообщила мэрия. Хотя до Дня Победы еще далеко, поздравлять всех, кто к нему причастен, брянские власти уже начали.
17 ветеранам глава района Алексей Колесников и депутат горсовета Василий Игрунев вручили юбилейные медали. Затем перед собравшимися выступили композитор и поэт Валентин Фирсов, певец Михаил Сюрин, фольклорный ансамбль «Раздолина», русский народный хор ГДК Советского района и вокальный ансамбль «Созвучие». Они исполняли военные песни.
Ранее мы сообщали, что власти Брянска уже начали подготовку ко Дню Победы: готовить праздничные инсталяции, продумывать меры безопасности при проведении салютов, которые запланированы во всех районах, и тому подобное.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Белоруссии первым опытом работы обновлённого Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.