Активисты ЛДПР навели порядок на могилах воинов-афганцев на Центральном кладбище Брянска

Активисты регионального отделения ЛДПР убрали снег и мусор с могил брянцев, погибших в Афганистане, на Центральном кладбище Брянска. Эту акцию они провели в канун Дня памяти воинов-афганцев, который будет отмечаться в субботу, 15 февраля. Дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана.

При подготовке акции активисты столкнулись с проблемой — единой базы захоронений погибших в Афганистане солдат и офицеров в Брянске нет. Отыскать могилы воинов-интернационалистов Алексея Алекссевского и Сергея Дударенкова удалось лишь с помощью администрации кладбища.

По завершении уборки участники акции почтили память бойцов минутой молчания.

Аналогинчые акции региональное отделение ЛДПР планирует провести по всей Брянщине.