Активисты ЛДПР навели порядок на могилах воинов-афганцев на Центральном кладбище Брянска
Активисты регионального отделения ЛДПР убрали снег и мусор с могил брянцев, погибших в Афганистане, на Центральном кладбище Брянска. Эту акцию они провели в канун Дня памяти воинов-афганцев, который будет отмечаться в субботу, 15 февраля. Дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана.
При подготовке акции активисты столкнулись с проблемой — единой базы захоронений погибших в Афганистане солдат и офицеров в Брянске нет. Отыскать могилы воинов-интернационалистов Алексея Алекссевского и Сергея Дударенкова удалось лишь с помощью администрации кладбища.
По завершении уборки участники акции почтили память бойцов минутой молчания.
Аналогинчые акции региональное отделение ЛДПР планирует провести по всей Брянщине.
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