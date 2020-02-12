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Брянским школьникам рассказали, как собирать сведения о солдатах Великой Отечественной войны

Опубликовано Сегодня, 11:22

В брянской детской библиотеке №2 провели серию экскурсий с элементами мастер-класса «Солдату Великой Победы» для пятиклассников гимназии №7. Об этом в пятницу сообщила мэрия Брянска.

Программа включала экскурсию по библиотеке, рассказ о работе информационно-поискового центра «Витязь», встречу с писателем Валериям Петраковым, который рассказал про свои книги о войне и о выставленной в библиотеке экспозиции с фото мест раскопок, копиями архивных документов и найденными поисковиками артефактами, и мастер-класс, как узнавать судьбы участников Великой Отечественной по печатным источникам и с помощью интернета.

Ранее мы сообщали, что в Советском районе прошла встреча с ветеранами, где им вручили юбилейныа медали и провели концерт военной песни.

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