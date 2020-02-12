В ДК БМЗ выступил оркестр Росгвардии

В ДК Брянского машиностроительного завода, который недавно открылся после капитальной реконструкции, накануне прошел концерт образцово-показательного оркекстра Росгвардии. Выступление было приурочено к отмечаемому в этом году 75-летию Победы.

Перед началом концерта зам. губернатора Владимир Оборотов поприветствовал музыкантов и вручил юбилейные медали девяти присутствовашим в зале ветеранам.

В основе репертуара лежали песни военной тематики, музыканты аккомпанировали выходившим на сцену солистам.

Ранее мы сообщили, что в ГДК Советского района Брянска прошел концерт в честь юбилея победы для живущих в районе ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей.