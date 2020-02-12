Медсестра из Навли записала трек для музыкального конкурса

Медсестра Навлинской центральной районной больницы Нина Кожемяко записала трек песни собственного сочинения «Победа будет нашей», воспользовавшись услугами профессиональной студии. С ней она хочет выступить на конкурсе «Голос медсестры 2020», который пройдет 18 марта в актовом зале медицинского колледжа в Брянске. Однако песня не понравилась руководству больницы.

«Нина Кожемяко выпустила качественный и действительно крутой трек, записала его на студии и там же свела. Все это было сделано с одной целью, выступить с этим треком на художественном конкурсе "Голос медицинской сестры 2020" от имени нашей ЦРБ, вот только почему-то руководителям данный трек не понравился. Как вам друзья? Следует с таким материалом ехать на конкурс или нет?», — пишет администратор сообщастаа ML: Навля во ВКонтакте.

В размещенном им голосовании на 13:00 пятницы участвовали 78 человек, из них 68 песня понравилась. В поддержку медсестры высказались участники сообщества и в комментариях.

«Нина, вам определённо стоит ехать с этой песней на конкурс, даже если ЦРБ не пропускает, котируйтесь сами есть множество конкурсов, песня достойная, боритесь за своё творчество и победа будет вашей)», — пишет один из них.