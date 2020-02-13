В Брянске наградили сотрудников ГИБДД, не давших украсть контейнер для мусора

Региональный мусорный оператор АО Чистая планета» в пятницу наградил благорадственными письмами и памятными подарками инспекторов ГИБДД Андрея Мефеда и Вадима Акимцева, которые в канун Нового года предотвратили попытку кражи контейнера для раздельного сбора мусора.

Сотрудники ГИБДД во время дежурства обратили внимание на мужчину и женщину, которые катили по дороге в Володарском районе сетчатый контейнер. Когда полицейские спросили, откуда и куда те его везут, они ответили, что им якобы поручили перевезти контейнер с одного места на другое сотрудники «Чистой планеты». Однако полицейские усомнились в правоте их слов и задержали обоих.

По версии следствия, контейнер был украден, а предполагаемые похитители планировали обменять его на спиртное.

«Считаю, что за хорошие поступки нужно благодарить, и неважно, кто их совершил — обычный гражданин или полицейский. Сотрудники ГИБДД могли бы проехать мимо, но остановились и выяснили, что происходит», — сказал генеральный директор «Чистой планеты» Владимир Чашников.

Сами полицейские считают. что ничего особенного не совершили. Любой человек в такой ситуации не прошел бы мимо.

Прошлым летом «Чистая планета» наградила смарфоном нового поколения и благодарственным письмом брянку, которая помогла задержать похитителей контейнера для раздельного сбора мусора.

Ранее мы сообщали, что в городе Сельцо полиция раскрыла кражу запчастей из автомастерской. Подозреваемый в краже, по версии следствия, проник в закрытое помещение через окно, украл запчасти и сдал в пункт приема металлолома за три тысячи рублей.