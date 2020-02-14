В Брянске прошел благотворительный концерт в помощь детям

В Брянске накануне состоялся благотоврительный концерт в помощь онкобольным детям. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Концерт был приурочен к Международному дню больных раком, который отмечался в субботу, 15 февраля.

Перед брянцами выступили танца «Россияне», воспитанники вокальной студии «Созвучие». коллектив «Надея», солистка эстрадно-вокальной студии «АРТ-КЛАСС» Светлана Зайцева и другие коллективы и исполнители.

Зрители увидели также ролик «Жить». В нем губернатор Александр Богомаз, региональный детский омбудсмен Инна Мухина, главврач областной детской больницы Виктор Алекса и мама ребенка, переболевшего раком, Инна Харькова прочитали стихотворение поэта Кайсына Кулиева «Пусть никогда не умирают дети».