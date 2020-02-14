В Брянске прошел благотворительный концерт в помощь детям
В Брянске накануне состоялся благотоврительный концерт в помощь онкобольным детям. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Концерт был приурочен к Международному дню больных раком, который отмечался в субботу, 15 февраля.
Перед брянцами выступили танца «Россияне», воспитанники вокальной студии «Созвучие». коллектив «Надея», солистка эстрадно-вокальной студии «АРТ-КЛАСС» Светлана Зайцева и другие коллективы и исполнители.
Зрители увидели также ролик «Жить». В нем губернатор Александр Богомаз, региональный детский омбудсмен Инна Мухина, главврач областной детской больницы Виктор Алекса и мама ребенка, переболевшего раком, Инна Харькова прочитали стихотворение поэта Кайсына Кулиева «Пусть никогда не умирают дети».
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Белоруссии первым опытом работы обновлённого Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.