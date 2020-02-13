В Новозыбковском районе отметили юбилей дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского
В Новозыбковском районе в выходные отпраздновали юбилей уроженца села Святск, дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского.
В период службы на Дальнем Востоке Драгунский впервые в истории провел танк под водой при форсировании реки. За это был награжден именными часами от командования. Участвовал он также в боях у озера Хасан.
Во время Великой Отечественной войны Драгунский оборонял западные рубежи СССР, Смоленск, освобождал Киев и Львов, Берлин и Прагу, захватил и удерживал плацдарм на противоположном берегу при форсировании Вислы в Польше. За участие во взятии Берлина получил вторую Звезду Героя.
Кроме двух Золотых Звезд, Драгунский был награжден 12 советскими орденами и четырьмя медалями, получил государственные награды ГДР, Польши, Монголии и Китая.
В родном селе героя был установлен бюст в память о нем. С 1995 году он стоит в сквере в центре Новозыбкова.
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