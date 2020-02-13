Брянка не смогла уехать на маршрутке, так как у водителя не было сдачи
В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте обсуждается инцидент в маршрутке. Автор сообщения анонимна рассказала, что не смогла оплатить проезд, так как у водителя не оказалось сдачи с купюры достоинством пять тысяч рублей, а у пассажирки — мелких денег. Автор попросила участников сообщества высказаться, кто же, по их мнению, прав.
Любопытно, что на сей раз участники сообщества, которые чаще ругают брянских маршрутчиков, оказались в основном на стороне водителя.
Женщине посоветовали ездить на такси, а водителю — иметь на такой случай трехлитровую банку с мелкими монетами.
«Конечно же ты автор не прав, откуда у маршрутчики будет такая сдача, р-н за день столько не зарабатывает. Это тебе не магазин...», — пишет одна из участниц дискуссии.
«для таких умников я бы возил с собой 3х литровую банку сдачи 5 рублевыми монетами, а ещё лучше сахарный мешок по рублю, это была бы проблема пассажира, сдача то есть) и выдать сдачу без тары прямо в салон, чтобы до конца дня собирал её))) Уроком на всю жизнь было бы) не благодарите за лайфхак)))», — написал другой участник сообщества (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Ранее мы сообщали, что бурную дискуссию брянских пользователей ВКонтакте вызвало предложение одного из участников городских пабликов ввести оплату проезда в маршрутке банковской картой. Автор предложения также жаловался на частое отсутствие у водителей сдачи с крупных купюр.
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