Брянка не смогла уехать на маршрутке, так как у водителя не было сдачи

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте обсуждается инцидент в маршрутке. Автор сообщения анонимна рассказала, что не смогла оплатить проезд, так как у водителя не оказалось сдачи с купюры достоинством пять тысяч рублей, а у пассажирки — мелких денег. Автор попросила участников сообщества высказаться, кто же, по их мнению, прав.

Любопытно, что на сей раз участники сообщества, которые чаще ругают брянских маршрутчиков, оказались в основном на стороне водителя.

Женщине посоветовали ездить на такси, а водителю — иметь на такой случай трехлитровую банку с мелкими монетами.

«Конечно же ты автор не прав, откуда у маршрутчики будет такая сдача, р-н за день столько не зарабатывает. Это тебе не магазин...», — пишет одна из участниц дискуссии.

«для таких умников я бы возил с собой 3х литровую банку сдачи 5 рублевыми монетами, а ещё лучше сахарный мешок по рублю, это была бы проблема пассажира, сдача то есть) и выдать сдачу без тары прямо в салон, чтобы до конца дня собирал её))) Уроком на всю жизнь было бы) не благодарите за лайфхак)))», — написал другой участник сообщества (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Ранее мы сообщали, что бурную дискуссию брянских пользователей ВКонтакте вызвало предложение одного из участников городских пабликов ввести оплату проезда в маршрутке банковской картой. Автор предложения также жаловался на частое отсутствие у водителей сдачи с крупных купюр.