Подъезд брянской пятиэтажки сравнили с Третьяковкой

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в понедельник обсуждают фотографии стен в подъезде одной из брянских многоэтажек, расписанные живущим в доме умельцем. По мнению автора снимков, стены сосед тем самым превратили в картины, а подъезд — в Третьяковскую галерею.

«Вот такая красота в пятиэтажке. Местный житель превращает подъезд в Третьяковку», — написала она в сообществе.

Большинство комментаторов выразили вострог работой художника. Но нашлись и скептики, которые предрекли, что всю эту красоту закрасят, а художника накажут за самоуправство.

Ранее мы рассказали, что в Володарском районе Брянска художник тоже расписал стены собственного подъезда.