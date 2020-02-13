Жительница Бежицы пытается женить сына оригинальным способом
В сообществе «Подслушано Брянск» обсуждают оригинальное брачное объявление, вывешенное, как сообщил автор публикации, на Новом городке в Бежицком районе Брянска.
Автор объявления предлагает забрать в добрые руки ее 30-летнего сына. А той, кто успеет сделать это до 23 февраля, обещаны стиральная машина в подарок и 2000 рублей в месяц «на носки и папиросы».
«А прививки есть? К туалету приучен? Отдают тут в добрые руки кота в мешке....возьмет кто и мучайся потом всю жизнь», — уточняет одна из комментаторов.
Другая скептически замечает: «Если до 30 лет человек не женился или не вышела за муж, уже стоит задуматься!».
Мужская часть скептиков, в свою очередь, констатирует, что обещанной суммы на папиросы не хватит.
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