Брянцы обсуждают пассажира-«кота», сфотографированного в маршрутке

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте появилась фотография пассажира маршрутки в меховой шапке с кошачьими ушами. При определенном ракурсе создается впечатление, что на сидении сидит не человек, а очень крупный кот.

Большинство комментаторов отреагировали на снимок положительно. Высказываются предположения, что это кот Бегемот из «Мастера и Маргариты», кот из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», Гарфилд, Гермиона после оборотного зелья или оборотень.

Нашлись и скептики, которые пишут, что такие шапки вышли из моды и не по сезону такой аномально теплой зимой.

Но большинству участников обсуждения снимок явно поднял настроение.