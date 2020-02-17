В заповеднике «Брянский лес» побывали известные фотографы

В заповеднике «Брянский лес» побывали шесть известных фотографов: Александр Беляк, Лариса Березуцкая-Шляпужникова, Александр Березуцкий, Лилия Квитко, Елена Федотовская и Дмитрий Радченко. Снимки, которые они сделали во время фототура, брянцы смогут увидеть на фотовыставке, посвященной десятилетию работы программы восстановления популяции зубров в регионе. Об этом во вторник сообщили представители заповедника в его группе во ВКонтакте.

Это уже второй фототур в заповедник. В предыдущем участвовали три фотографа.

Ранее мы сообщали, что в заповеднике попала в кадр фотоловушки рысь с детенышами.