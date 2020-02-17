Брянцы просят городские власти сделать навес над остановкой на улице Горбатова
Во вторник в одном из брянских пабликов в социальных сетях появилась фотография остановки общественного транспорта на улице Горбатова.
На ней запечатлено, как люди ждут транспорта под дождем, и им некуда спрятаться, так как остановочного павильона с навесом нет.
Автор уточняет, что это остановка по требованию и предлагает сделать навес, чтобы люди, в том числе с детьми не мокли в ожидании транспорта.
Ранее мы сообщили, что брянцам подняла настроение фотография пассажира маршрутки в шапке-«волчанке», делающей его сзади похожим на огромного кота на сидении.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В предпраздничные и праздничные дни (с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта 2020 года) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» устанавливает «умные» счетчики у потребителей Брянской области. Работы выполняются в рамках реализации программы перспективного развития систем учета электроэнергии с целью снижения потерь в электрических сетях, а также повышения наблюдаемости и надёжности распределительных сетей филиала.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.