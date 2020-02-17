Брянцы просят городские власти сделать навес над остановкой на улице Горбатова

Во вторник в одном из брянских пабликов в социальных сетях появилась фотография остановки общественного транспорта на улице Горбатова.

На ней запечатлено, как люди ждут транспорта под дождем, и им некуда спрятаться, так как остановочного павильона с навесом нет.

Автор уточняет, что это остановка по требованию и предлагает сделать навес, чтобы люди, в том числе с детьми не мокли в ожидании транспорта.

Ранее мы сообщили, что брянцам подняла настроение фотография пассажира маршрутки в шапке-«волчанке», делающей его сзади похожим на огромного кота на сидении.