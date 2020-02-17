В районе Бежицкого рынка затопило улицы

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте во вторник был опубликован видеоролик потопа, случившегося после дождя в районе Бежицкого рынка.

Запись видеорегистратора демонстрирует, как автомобили форсируют затопленную проезжую часть фактически вплавь.

«Бежицкий рынок. Плывем», — констатирует за кадром автор ролика.

Ранее мы сообщили, что брянцам подняла настроение выложенная в социальные сети фотография пассажира маршрутки в шапке в виде кошачьей головы. Если смотреть на него сзади, кажется, что сидение занимает огромный кот.