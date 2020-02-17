На автовокзале Брянска появился терминал самообслуживания

Терминал расположен рядом с расписанием рейсов и работает круглосуточно. Так что теперь брянцы смогут купить билеты на нужный автобус в любое удобное время и без обращения в кассу.

В здании брянского автовокзала заработал терминал самообслуживания. Об этом во вторник сообщил официальный сайт автовокзала.

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