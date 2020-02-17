В Брянске отпраздновала юбилей фронтовая медсестра
В Брянске отпраздновала 95-летие бывшая фронтовая медсестра Анна Иванова. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения. Анна Иванова до выхода на пенсию работала медсестрой в брянской городской больнице №5.
Стать медсестрой Анна Иванова мечтала еще в довоенном детстве. Семья Анны собирала в лесу грибы и ягоды для учителей, а ее мама стирала им белье в обмен на то, что они подтягивали девочку по предметам, нужным для поступления в медучилище.
Во время войны Анна Иванова помогала партизанам. После того, как немцы сожгли родное село, сама пошла в партизанский отряд. Выполняла боевые задания, затем, после ранения и госпиталя в тылу стала фронтовой медсестрой. Работала в сантираном поезде, который курсировал по Украине между Бахмачем, Конотопом и Харьковом. После нового ранения была зачислена в запасной полк в звании сержанта и дошла до Берлина, где расписалась на стене рейхстага.
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