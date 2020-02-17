Состояние сельских дорог в Севском районе не устроило прокуратуру

Прокуратура Севского района Брянщины провела проверку сельских дорог и нашла состояние некоторых из них не соответствующими требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом во вторник сообщило надзорное ведомство региона.

Проблемные дороги находятся в зонах ответственности семи сельских поселений района: Доброводского, Косицкого, Новоямского, Подлесно-Новосельского, Пушкинского, Троебортновского, Чемлыжского. Прокуратура установила, что администрации поселений не проверяют техническое состояние дорог, хотя по закону делать это обязаны.

Главы всех названных поселений получили предписания районного прокурора устранить нарушения.

Ранее мы сообщали, что в Унече прокуратура обратилась в суд с иском об аннулировании водительского удостоверения местного жителя. Было установлено, что он, не пройдя по состоянию здоровья водительскую медкомиссию в районной больнице, оформил водительскую справку в частной московской клинике.