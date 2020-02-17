Состояние сельских дорог в Севском районе не устроило прокуратуру
Прокуратура Севского района Брянщины провела проверку сельских дорог и нашла состояние некоторых из них не соответствующими требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом во вторник сообщило надзорное ведомство региона.
Проблемные дороги находятся в зонах ответственности семи сельских поселений района: Доброводского, Косицкого, Новоямского, Подлесно-Новосельского, Пушкинского, Троебортновского, Чемлыжского. Прокуратура установила, что администрации поселений не проверяют техническое состояние дорог, хотя по закону делать это обязаны.
Главы всех названных поселений получили предписания районного прокурора устранить нарушения.
Ранее мы сообщали, что в Унече прокуратура обратилась в суд с иском об аннулировании водительского удостоверения местного жителя. Было установлено, что он, не пройдя по состоянию здоровья водительскую медкомиссию в районной больнице, оформил водительскую справку в частной московской клинике.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
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Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» устанавливает «умные» счетчики у потребителей Брянской области. Работы выполняются в рамках реализации программы перспективного развития систем учета электроэнергии с целью снижения потерь в электрических сетях, а также повышения наблюдаемости и надёжности распределительных сетей филиала.
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2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.