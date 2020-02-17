В Стародубе прокуратура ставит на учет бесхозные колодцы
В Стародубе районная прокуратура выявила несколько бесхозных общественных колодцев, из которых берут воду жители райцентра. Об этом сообщила областная прокуратура во вторник.
Поскольку по закону за такие объекты обязательно должен кто-то отвечать, надзорное ведомство направило иск в суд, чтобы обязать взять колодцы на обслуживание городские власти.
Ранее мы сообщали, что поселке Локоть прокуратура Брасовского района через суд обязала районные власти взять на обслуживание канализационный коллектор.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В предпраздничные и праздничные дни (с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта 2020 года) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» устанавливает «умные» счетчики у потребителей Брянской области. Работы выполняются в рамках реализации программы перспективного развития систем учета электроэнергии с целью снижения потерь в электрических сетях, а также повышения наблюдаемости и надёжности распределительных сетей филиала.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.