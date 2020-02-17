В Стародубе прокуратура ставит на учет бесхозные колодцы

В Стародубе районная прокуратура выявила несколько бесхозных общественных колодцев, из которых берут воду жители райцентра. Об этом сообщила областная прокуратура во вторник.

Поскольку по закону за такие объекты обязательно должен кто-то отвечать, надзорное ведомство направило иск в суд, чтобы обязать взять колодцы на обслуживание городские власти.

Ранее мы сообщали, что поселке Локоть прокуратура Брасовского района через суд обязала районные власти взять на обслуживание канализационный коллектор.