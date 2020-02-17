В Брянске наградили лучших операционных медсестер

В Брянске отметили наградами лучших операционных медсестер региона. Церемония прошла в канун Международного дня операционной медицинской сестры. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.

Медсестрам вручили памятные подарки и благодарственные письма от департамента здравоохранения и региональной ассоциации медсестер. Наградили также победителей профессионального конкурса специалистов со средним медицинским образованиям. А главным медсестрам клиник Брянщины вручили книги.

Награждение проходило во время региональной конференции операционных медсестер, которая собрала 170 медиков со всей Брянщины.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин своим указом присвоил главной медсестре брянской горбольницы №2 Ирине Куликовой звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.