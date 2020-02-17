В Брянске наградили лучших операционных медсестер
В Брянске отметили наградами лучших операционных медсестер региона. Церемония прошла в канун Международного дня операционной медицинской сестры. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.
Медсестрам вручили памятные подарки и благодарственные письма от департамента здравоохранения и региональной ассоциации медсестер. Наградили также победителей профессионального конкурса специалистов со средним медицинским образованиям. А главным медсестрам клиник Брянщины вручили книги.
Награждение проходило во время региональной конференции операционных медсестер, которая собрала 170 медиков со всей Брянщины.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин своим указом присвоил главной медсестре брянской горбольницы №2 Ирине Куликовой звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В предпраздничные и праздничные дни (с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта 2020 года) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» устанавливает «умные» счетчики у потребителей Брянской области. Работы выполняются в рамках реализации программы перспективного развития систем учета электроэнергии с целью снижения потерь в электрических сетях, а также повышения наблюдаемости и надёжности распределительных сетей филиала.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.