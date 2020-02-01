В Злынке суд отправил на принудительное лечение больного туберкулезом

В Злынке суд решил отправить на принудительное лечение жителя района 24 лет, страдающего открытой формой туберкулеза. Об

этом сообщила областная прокуратура.

Прокуратура района установила, что житель района, зная о своей болезни и что она представляет опасность для окружающих, уклонялся от лечения. Поэтому обратилась в суд с иском о помещении пациента на стационарное лечение против его желания. Иск был удовлетворен.

Ранее мы сообщали, что в Унече прокуратура через суд аннулирует ранее выданные жителю района водительские права. Ранее он пытался пройти медкомиссию в районной больнице, но там выявились противопоказания у офтальмолога и психиатра. Однако после этого оноформил водительскую справку в платной московской клинике и с ней получил водительское удостоверение.